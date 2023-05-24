"الأرصاد": أمطارٌ رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخاتٌ من البَرَد على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.