المملكة تشارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل لتونس

شاركت بعثة المملكة العربية السعودية في جنيف في الجلسة المخصصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل للجمهورية التونسية الشقيقة.
وتضمنت الجلسة تقديم الوفد التونسي برئاسة رئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان، عرضاً حول أبرز التطورات والإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في تونس.
وأشاد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، خلال الحوار التفاعلي، بالعرض الشامل والقيم لوفد تونس، والذي يوضح الجهود التي تبذلها الجمهورية التونسية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، متمنيًا كلَّ التوفيق والنَّماء والازدهار لتونس وشعبها الشقيق.