المملكة تشارك في جلسة مجلس حقوق الإنسان للاستعراض الدوري الشامل لتونس

وأشاد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، خلال الحوار التفاعلي، بالعرض الشامل والقيم لوفد تونس، والذي يوضح الجهود التي تبذلها الجمهورية التونسية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، متمنيًا كلَّ التوفيق والنَّماء والازدهار لتونس وشعبها الشقيق.