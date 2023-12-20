تغطي 3 مسارات.. "الثقافة" تقبل 20 عنواناً بحثياً في منحة أبحاث القهوة السعودية

وغطّت هذه المنحة ثلاثة مسارات رئيسة، أولها مخصص للقهوة في الجزيرة العربية مع إبراز وتوثيق جذورها التاريخية، وتاريخ صناعتها وانتشارها بالمملكة، أما الثاني فتناول التراث الثقافي غير المادي المرتبط بالقهوة السعودية، ودراسة المعارف والمهارات المرتبطة بالتقاليد والممارسات الاجتماعية، والصناعات الثقافية اليدوية المرتبطة بها، وجاء المسار الثالث لتعزيز وتنمية المحتوى المحلي عبر دعم إنتاج القهوة السعودية، ورفع مستوى تنافسيَّتها، والذي يسهم في مسيرة تحول الاقتصاد السعودي نحو اقتصاد مستدام.