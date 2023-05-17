 11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث الدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة صبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.