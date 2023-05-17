 11 منطقة بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة والقصيم وجازان وعسير والجوف والشمالية والشرقية ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والجبيل الخبر والدمام والظهران والقطيف والنعيرية ورأس تنورة والاحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث الدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة صبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة الربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة، تشمل أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد على العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا متوسطة على محافظة المهد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، تستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.