"رست إفكت".. دهان بمظهر نحاسي عصري أنيق

دع خيالك يسرح في منزل ينبض بالحياة، حيث تجد في كل حائط حكاية تُروى، عاكسةً لذوقك وشخصيتك، بل وحتى ذاتك نفسها. أطلق العنان لخيالك ودعه يصوّر لك مكانك بالطريقة التي تناسبك، حيث إن اختياراتك ليست مجرّد أفكار عابرة، بل هي ذوق جمالي وثقافي يعكس نمط حياتك.
أضف ضمن مخططاتك عند تجديد منزلك تطوير المساحة الداخلية، وجعلها نابضةً بالحياة أكثر، وذات مظهر حيوي، بواسطة واحد من أجمل الدهانات الداخلية الحديثة “رست إفكت". حيث تقدّم "دهانات الجزيرة" دليلاً يحتوي على واحد من أفضل الدهانات الداخلية الأنيقة "رست إفكت"، والذي يمكن تطبيقه على مختلف الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية والطوب الفخاري في داخل القصور، والمنازل، والفنادق، والمطاعم وغيرها من المباني لتزيّن بها مساحتك التي تفكّر في تجديدها.
"رست إفكت" من أكثر الدهانات الداخلية إبداعاً، وهو دهان مائي عالي الجودة وبديع المظهر، ويمكن تطبيقه على أي سطح، سواء كان السطح حديثاً أم قديماً، ويحوّل منظر الأسطح من مظهر اعتيادي إلى مظهر أخّاذ بطابع معدني فني مميز، لما يتميز به هذا الدهان عن غيره بكونه يُضفي لمسة عصرية مثالية أخاذة. فإذا كنت ترغب في الحصول على مظهر جدار صناعي الطراز، وهو في ذات الوقت يوحي بالعصرية والحداثة، فـ "رست إفكت" هو منتجك المنشود.
يمكن لدهان "رست إفكت" أن يكون الأداة الأفضل في يد مصمم ومنفّذ الديكور الداخلي، فهو يأتي بمظهرين مختلفين، المظهر الأول "الجزيرة آيرون رست" والآخر هو "الجزيرة باتي رست"، وكلا النوعين يأتيان بألوان متقاربة نوعاً ما لكنها مختلفة كلياً في النتيجة النهائية، وعند اختيارك للمنطقة أو حتى إذا رغبت في جدار واحد فقط لتطبيق الدهان، وبحسب اللون المختار، سينقل عالم الغرفة لجوٍّ مختلف كلياً.
يعطي “الجزيرة آيرون رست“ الأسطح مظهراً عصرياً ومستوحى من صدأ الحديد والمعادن بطابع ساحر. يأتي هذا الدهان في أربعة ألوان خلّابة هي: ليكويد قولد، وكوزي، وسلفادور، وكورال. والمظهر الثاني من دهان "رست إفكت" هو "الجزيرة باتي رست"، وهذا المظهر يختلف عن سابقه في شكله النهائي. يعطي "الجزيرة باتي رست“ الأسطح هيئة الصدأ بلون مستوحى من المظهر النحاسي الجميل. ويأتي في ثلاثة ألوان مفعمة بالأناقة والحداثة الممزوجة بالطابع الصناعي، وهي: فلييم، وهييز، وأوفيلييا.
بطبيعة الحال، يمكنك دمج هذين الدهانين البديعين بطرق إبداعية وخلّاقة تجعل من مساحات منزلك وجدرانه تحفة فنيّة آسرة للناظرين. كما توجد أيضاً ثلاثة ألوان مميزة حصيلة دمج "باتي رست" مع "آيرون رست"، وهي: فولينق ستار، وبلوتري، وأرتميسيا.
يتميز كل من "الجزيرة آيرون رست" و "الجزيرة باتي رست" بثبات الألوان ومتانتها العالية، وبمحتوى منخفض من المواد العضوية المتطايرة، ويمكن تشكيل أي من الدهانات والألوان بعدة تصاميم مختلفة بحسب رغبة العميل، لكن يجب الانتباه إلى أن لكل لون من أي دهان طريقة مختلفة في التطبيق.
يأتي دور الدهانات الداخلية مثل “رست إفكت“ حينما تحتاج إلى لمسات جمالية في الغرف والمساحات. يعتبر "رست إفكت"، والدهانات الداخلية الأخرى، نوعاً من أنواع الفنون التي تستخدم فيها تقنيات فريدة من نوعها لتزيين الجدران والزوايا. يمكن للدهانات الداخلية مثل "رست إفكت" أن تخلق تناغماً أفضل بين الأثاث، والحوائط، والأرضيات، والسجاد، والنوافذ، والألوان، وتدرّجاتها، وغيرها من الأشياء في غرفتك أو مساحتك، لتجعلها مكاناً غنيّاً بالجمال، مما يحسّن من حالتك المزاجية.
تتسابق أماكن الضيافة، مثل المطاعم والمقاهي، إلى خلق بيئة مميزة ومختلفة في المكان، بسبب تركيز العملاء في الفترة الأخيرة على المكان، وطريقة تصميمه، وتناغم ألوانه وديكوراته، وما إذا كان طابع التصميم هو طابع صناعي أو حديث أو عريق، فإن اختيار المنتج سيكون له لمسة مختلفة ومميزة، خصوصاً إذا ما تناغم مع باقي قطع الأثاث والديكور. إذا كنت تريد معرفة تناسق المنتج مع المكان، فبإمكانك طلب خدمة "زيارة المختص“ بواسطة الموقع الإلكتروني لـ "دهانات الجزيرة"، وهي خدمة مجانية تقدّمها لعملائها ليزور المختص المكان ويعطيك التوصيات المناسبة لك.
ولتتعرّف على تفاصيل أكثر عن دهان "رست إفكت" وألوانه وتطبيقاته المختلفة، يمكنك تصفّح كتالوج رست إفكت.