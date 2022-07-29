"رست إفكت".. دهان بمظهر نحاسي عصري أنيق

"رست إفكت" من أكثر الدهانات الداخلية إبداعاً، وهو دهان مائي عالي الجودة وبديع المظهر، ويمكن تطبيقه على أي سطح، سواء كان السطح حديثاً أم قديماً، ويحوّل منظر الأسطح من مظهر اعتيادي إلى مظهر أخّاذ بطابع معدني فني مميز، لما يتميز به هذا الدهان عن غيره بكونه يُضفي لمسة عصرية مثالية أخاذة. فإذا كنت ترغب في الحصول على مظهر جدار صناعي الطراز، وهو في ذات الوقت يوحي بالعصرية والحداثة، فـ "رست إفكت" هو منتجك المنشود.

يمكن لدهان "رست إفكت" أن يكون الأداة الأفضل في يد مصمم ومنفّذ الديكور الداخلي، فهو يأتي بمظهرين مختلفين، المظهر الأول "الجزيرة آيرون رست" والآخر هو "الجزيرة باتي رست"، وكلا النوعين يأتيان بألوان متقاربة نوعاً ما لكنها مختلفة كلياً في النتيجة النهائية، وعند اختيارك للمنطقة أو حتى إذا رغبت في جدار واحد فقط لتطبيق الدهان، وبحسب اللون المختار، سينقل عالم الغرفة لجوٍّ مختلف كلياً.