أمين الطائف يطلق مبادرة "راصد" لضبط تسرب لحوم الأضاحي

وتستمر أعمال الرقابة الصحية والمتابعة طوال الفترة المقبلة من الموسم؛ لضبط ومنع أي عملية تهريب لحوم الأضاحي إلى المحافظة، وزيادة الرقابة على المطاعم والمطابخ؛ للتأكد من عدم تسرب أي لحوم فاسدة إليها، حفاظًا على صحة المستهلك.