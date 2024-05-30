أمين الطائف يطلق مبادرة "راصد" لضبط تسرب لحوم الأضاحي

أطلق أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي، اليوم الخميس، مبادرة "راصد"، لمنع تسرب أي لحوم من المشاعر المقدسة.
جاء ذلك ضمن تكثيف الحملات ونقاط التفتيش على مداخل المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وأوضح "الزايدي"، أن الأمانة تنفذ خطة رقابية موسمية تشمل دعم جهود الرقابة الميدانية، وتعزيز نقاط التفتيش بمراقبي الأمانة.
وأضاف أن ذلك بهدف لمنع أي تسرب للحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى المطاعم والمطابخ على وجه الخصوص، مع تطبيق لائحة العقوبات البلدية على المخالفين.
وتابع: ستنفذ فرق الرقابة الميدانية للأمانة، جولات رقابية مكثفة على مداخل المدينة عبر مداخل: الهدا، السيل الكبير، السيل الصغير، الشفا؛ لمنع أي تجاوزات أو تهريب عبر هذه المنافذ بالتعاون مع الجهات الأمنية.
وتستمر أعمال الرقابة الصحية والمتابعة طوال الفترة المقبلة من الموسم؛ لضبط ومنع أي عملية تهريب لحوم الأضاحي إلى المحافظة، وزيادة الرقابة على المطاعم والمطابخ؛ للتأكد من عدم تسرب أي لحوم فاسدة إليها، حفاظًا على صحة المستهلك.