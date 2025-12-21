"المرور": التوقف قبل ممر المشاة واجب لا خيار.. سلامتهم مسؤوليتك

شددت الإدارة العامة للمرور على أحقية المشاة في العبور الآمن ضمن المسارات المخصصة لهم، مؤكدة أن منحهم الأفضلية في هذه المواقع ليس خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي يحفظ الأرواح ويعزز سلامة الطريق.
وأكد "المرور السعودي" في رسالة توعوية حملت شعار "اعبر صح وامنحهم الأمان" أن التوقف قبل ممر المشاة واجب على قائدي المركبات، داعيًا إلى احترام حقوق المشاة، والمساهمة في جعل الطريق أكثر أمانًا للجميع.
وأوضح أن الالتزام بوقف المركبة قبل خطوط عبور المشاة يعكس الوعي المروري، ويُعد سلوكًا حضاريًا يسهم في تقليل الحوادث وحماية الفئات الأضعف على الطريق.