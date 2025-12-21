"المرور": التوقف قبل ممر المشاة واجب لا خيار.. سلامتهم مسؤوليتك

وأكد "المرور السعودي" في رسالة توعوية حملت شعار "اعبر صح وامنحهم الأمان" أن التوقف قبل ممر المشاة واجب على قائدي المركبات، داعيًا إلى احترام حقوق المشاة، والمساهمة في جعل الطريق أكثر أمانًا للجميع.