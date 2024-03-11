"أمانة الرياض" تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية لضمان سلامة المواد الغذائية

وتفصيلاً، ركزت الجولات الميدانية على فحص المنتجات الغذائية، والتأكد من مصادرها وصلاحيتها، بالإضافة إلى طرق التخزين والحفظ، وذلك ضمن الخطط الاستباقية التي أعدتها الأمانة للحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.