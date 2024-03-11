"أمانة الرياض" تواصل جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية لضمان سلامة المواد الغذائية

واصلت أمانة منطقة الرياض جهودها في جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية، لتعزيز الارتقاء بجودة الصحة العامة نحو الكفاءة والاستدامة، خلال شهر رمضان المبارك .
وتفصيلاً، ركزت الجولات الميدانية على فحص المنتجات الغذائية، والتأكد من مصادرها وصلاحيتها، بالإضافة إلى طرق التخزين والحفظ، وذلك ضمن الخطط الاستباقية التي أعدتها الأمانة للحفاظ على بيئة الرياض آمنة وصحية.
وأوضحت الأمانة أن خططها في هذا الجانب، تشمل كذلك حصر مجمل المخالفات في العاصمة، والتعامل معها استباقيًا عن طريق فرقها الميدانية.
وتهدف الحملة إلى ضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك عبر إجراءات رقابية تراعي أعلى درجات الالتزام والامتثال، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين مستوى الخدمات البلدية، للوصول إلى مدينة صحية ونظيفة وآمنة.
وتسهم الأمانة في تعزيز دورها الحيوي في الرقابة والامتثال والإصحاح البيئي، والتنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة، نحو مجتمع نابض بالحياة لمدينة مزدهرة مستدامة.