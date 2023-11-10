ولي العهد يستقبل أمير قطر بعد وصوله الرياض

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى الرياض اليوم؛ للمشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والقمة الإسلامية الاستثنائية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي.
كما كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير دولة قطر لدى السعودية بندر محمد العطية، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء منصور بن ناصر العتيبي.