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"السديس" يصادق على تطبيق النظام في حق عددٍ من المقصرين من منسوبي رئاسة الحرمين

قال إن العقوبات جاءت بناءً على ما تم رفعه من تقصير في أداء العمل
"السديس" يصادق على تطبيق النظام في حق عددٍ من المقصرين من منسوبي رئاسة الحرمين
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس
هادي العصيمي
هادي العصيمي

صادق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما رفعته الإدارة العامة للموارد البشرية بشأن تطبيق النظام في حق عددٍ من منسوبي الرئاسة من المقصرين في أداء مهامهم الوظيفية.

وقال إن العقوبات جاءت بناءً على ما تم رفعه من تقصير في أداء العمل، وإننا في هذه الأيام يجب أن نكون حريصين كل الحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمسجد الحرام وقاصديه.

وأشار إلى أن جميع الأعمال خُصص لها فرق متابعة وقياس أداء، لتحسينها ومعرفة نقاط القوة والضعف، لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا بكل ما هو مميز وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله-.

عبدالرحمن السديس
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الرئيس العام لشؤون الحرمين

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