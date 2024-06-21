"العقيل": 21 يونيو هو بداية فصل الصيف فلكيًا والأطول نهارًا

وأشار إلى أن المنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف شهد أعلى درجة حرارة في أجياد مسجلة 46 درجة، وفي المدينة المنورة تم تسجيل أعلى درجة حرارة وهي 48 في الحرم النبوي الشريف، وفي المنطقة المحيطة بأطراف المدينة المنورة وصلت إلى 48 درجة.