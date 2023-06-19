‬بسبب شركات التأمين.. "السليمان": أصحاب السيارات يدفعون الضريبة المضافة مرتين عند الحوادث

ويضيف "السليمان" قائلًا: "فصاحب السيارة المتضررة سيقوم بدفع الضريبة المضافة عند شراء قطع الغيار ودفع أجور أعمال الإصلاح، أي أنه تحمّل الضريبة المضافة مرتين، مرة بخصمه من مبلغ التعويض المقدر لتكلفة الإصلاح، ومرة عند دفع تكلفة الإصلاح، وهذا غير مقبول، وأغلب الظن أن بعض شركات التأمين تمارسه دون سند نظامي، أو أن هناك ثغرة في النظام تخولها بذلك!".