بسبب شركات التأمين.. "السليمان": أصحاب السيارات يدفعون الضريبة المضافة مرتين عند الحوادث
يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن أصحاب السيارات يقومون بدفع الضريبة المضافة مرتين، عند وقوع حادث، حيث تقوم شركة التأمين بخصم الضريبة المضافة من تكاليف إصلاح السيارة، كما يضطر صاحب السيارة المتضررة لدفع الضريبة المضافة مرة أخرى، عند شراء قطع الغيار ودفع أجور أعمال الإصلاح، مطالبًا البنك المركزي السعودي بالتدخل وحسم أمر الضريبة في هذه الحالة.
شركة التأمين تخصم الضريبة المضافة دون مبرر
وفي مقاله "دفع الضريبة المضافة مرتين!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "بعد إنهاء إجراءات تقييم نسبة الخطأ في حادث السيارة وتقدير قيمة الإصلاح، تم إبلاغ شركة تأمين الطرف المخطئ بسداد المبلغ المقدر، لكن الشركة أودعت في حساب المستفيد المبلغ المقدر مخصومًا منه نسبة الضريبة المضافة دون أي مبرر مقنع!".
وصاحب السيارة يدفع الضريبة مرة أخرى
ويضيف "السليمان" قائلًا: "فصاحب السيارة المتضررة سيقوم بدفع الضريبة المضافة عند شراء قطع الغيار ودفع أجور أعمال الإصلاح، أي أنه تحمّل الضريبة المضافة مرتين، مرة بخصمه من مبلغ التعويض المقدر لتكلفة الإصلاح، ومرة عند دفع تكلفة الإصلاح، وهذا غير مقبول، وأغلب الظن أن بعض شركات التأمين تمارسه دون سند نظامي، أو أن هناك ثغرة في النظام تخولها بذلك!".
نطالب البنك المركزي بالتدخل
وينهي "السليمان" قائلًا: "لعل من المناسب أن يوضح البنك المركزي المسألة، فيحسمها بدلًا من اجتهادات شركات التأمين أو ربط استعادتها بشكاوى المتضررين، فالحقوق يجب أن تكون مستحقة دون الحاجة للمطالبة بها!".