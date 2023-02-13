"تعظيماً وتطهيراً".. مبادرة فاعلة لتوجيه وإرشاد قاصدات الحرم ومنسوباته

وأوضحت مديرة إدارة الإرشاد التربوي النسائي رشا بنت مصلح الفهمي؛ أن المبادرة تُعنى بتوجيه وإرشاد القاصدات والمنسوبات، إلى تأصيل قيم التعظيم والتطهير، إضافة إلى المشاركة في عمليات التنظيف والتطهير، ونشر هذا المفهوم وربطه بالمسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع إدارة التطهير والسجاد، بمشاركة عددٍ من الفرق التطوعية.