"الزعاق": الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.. و5 دول عربية تنافس على الأشد حرًّا

"الزعاق": الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.. و5 دول عربية تنافس على الأشد حرًّا
قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن شهر رمضان لهذا العام فاصل بين الشتاء والصيف، فشهر شعبان هو موسم الشتاء، وشهر شوال هو الصيف بما يسمى بموسم الربيع.
وأضاف "الزعاق": العرب يسمّون الربيع صيفًا، ومنهم قولهم "الصيفَ ضيعت اللبن"، والربيع له بداية وله شدة وله نهاية، فبدايته مع موسم العقارب، "إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب"، وشدته مع موسم الحميمين، ويتزامن مع قران خامس ربيع طامس، ونهايته مع موسم الذرعان.
ولفت "الزعاق" إلى أنه خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الأذرعة ومدته 26 يومًا، وله ذراعان، الذراع الأول تغرف من حوض الربيع، والذراع الثاني تغرف من حوض الصيف، وبانتهائه نودّع فصل الربيع بجميع مواسمه، وفيه يشتد عصف الريح السابقة للحالات المطرية مع تفاوت حادّ في درجات الحرارة بين الليل والنهار.
وتابع: خلال الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وحين ذاك تبدأ الدول العربية في المنافسة العالمية في الدرجات الأحرّ، خاصة العراق، والكويت، والسعودية، والجزائر، وليبيا، فهذه الدول الخمس في كل سنة تنافس على الدرجات الأحرّ.