"الزعاق": الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع.. و5 دول عربية تنافس على الأشد حرًّا

وتابع: خلال الـ90 يومًا القادمة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تباعًا مع مرور الأيام، وحين ذاك تبدأ الدول العربية في المنافسة العالمية في الدرجات الأحرّ، خاصة العراق، والكويت، والسعودية، والجزائر، وليبيا، فهذه الدول الخمس في كل سنة تنافس على الدرجات الأحرّ.