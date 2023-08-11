عاد إلى منزله.. مصادر "سبق" تكشف وضع "المعيقلي" الصحي بعد وعكة الحرم

كشفت مصادر "سبق" أن الوضع الصحي لإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي على ما يرام، بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة أثناء صلاة الجمعة بالحرم المكي الشريف.