بأكثر من الضعف.. قطاع الألعاب الإلكترونية يرتفع 102% في الربع الثالث

حقق قطاع تطوير الألعاب الإلكترونية قفزة هائلة في عدد السجلات بنهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 102% إلى 5675 سجلًا، مقابل 2803 سجلات بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وطبقًا لنشرة أعمال الربع الثالث الصادرة عن وزارة التجارة اليوم (الأحد)، فقد استحوذت الرياض على أكثر من 60% من السجلات المصدرة في هذا القطاع بـ 3331 سجلًا، تلتها منطقة مكة بـ 1235 سجلًا، ثم الشرقية بـ 582 سجلًا، فالمدينة المنورة بـ 180 سجلًا، وكان نصيب القصيم 89 سجلًا.
كما أظهرت النشرة ارتفاع سجلات التعليم في مجال الرياضة والترفيه بنسبة 35%، مسجلةً 2338 سجلًا بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بـ 1723 سجلًا بنهاية الربع ذاته من عام 2023.
وتصدرت الرياض مناطق المملكة من حيث عدد سجلات هذا القطاع بـ 1037 سجلًا، وحلّت منطقة مكة في المركز الثاني بـ 618 سجلًا، ثم الشرقية بـ 300 سجل، فالمدينة المنورة بـ 102 سجل، والقصيم بـ 79 سجلًا تجاريًا.
في السياق ذاته، نمت سجلات قطاع النوادي الرياضية بنهاية الربع الثالث بنسبة 17% إلى 7481 سجلًا، مقارنةً بـ 6412 سجلًا في الربع المماثل من العام الماضي.
وجاءت المناطق الأعلى بسجلات قطاع النوادي الرياضية على النحو التالي: الرياض بـ 2605 سجلات، ثم مكة المكرمة بـ 1986 سجلًا، فالشرقية بـ 1149 سجلًا، ومن ثم عسير بـ 330 سجلًا، والمدينة المنورة بـ 321 سجلًا.