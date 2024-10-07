بأكثر من الضعف.. قطاع الألعاب الإلكترونية يرتفع 102% في الربع الثالث

وطبقًا لنشرة أعمال الربع الثالث الصادرة عن وزارة التجارة اليوم (الأحد)، فقد استحوذت الرياض على أكثر من 60% من السجلات المصدرة في هذا القطاع بـ 3331 سجلًا، تلتها منطقة مكة بـ 1235 سجلًا، ثم الشرقية بـ 582 سجلًا، فالمدينة المنورة بـ 180 سجلًا، وكان نصيب القصيم 89 سجلًا.