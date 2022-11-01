أمانة العاصمة المقدسة تُدشن "لمسة إبداع لتصميم الميادين"

دشن نائب أمين العاصمة المقدسة المستشار إبراهيم بن أحمد الغامدي، اليوم الثلاثاء، المبادرة التطوعية التي أطلقتها إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، تحت عنوان: "لمسة إبداع لتصميم الميادين".
يأتي ذلك ضمن استراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية في تصميم الميادين، وتزامنًا مع اليوم العالمي للمدن الذي يوافق 31 أكتوبر، وانطلاقًا من سعي الأمانة للاسهام في تحسين وتجميل المشهد الحضري والعنصر الجمالي بالعاصمة المقدسة.
وعقد نائب أمين العاصمة المقدسة المستشار إبراهيم الغامدي، صباح أمس، اجتماعًا بهذا الخصوص، بحضور مدير عام الدراسات والتصاميم المهندس أحمد ضاحي، ومساعد مدير عام الرخص المهندس فيصل الحسيني، ومديرة إدارة الهوية العمرانية المهندسة رابية المطيري، والمهندس موسى الصحبي، وماهر العدني، ومدير إدارة التطوع البلدي نايف الشريف، وأعضاء اللجنة الإشرافية على المبادرة وعدد من المختصين؛ حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة آلية ومراحل تنفيذ المبادرة.
وقال نايف الشريف مدير إدارة التطوع البلدي: إن المبادرة ستشمل في مرحلتها الأولى (16) ميدانًا في مختلف المواقع بمكة المكرمة.
وأضاف أنه تم البدء فعليًا بأربعة ميادين ستشكل نقطة البداية لتنفيذ المبادرة.
ولفت إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع المبدعين وتحفيز المهتمين من المهندسين وذوي الاختصاص؛ للمشاركة في العملية التنموية والتطويرية وتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، خصوصًا وأن الأمانة تزخر بالمواهب المبدعة.
إضافة إلى الحصول على أفكار مبتكرة لتصميم وصياغة الرؤية الجمالية لبعض من ميادين العاصمة المقدسة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في بناء حضارة ومستقبل جديد في ضوء مبادئ جودة الحياة.
يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تفعيل كل الشراكات والمبادرات الداعمة التي تسعى الى خدمة المجتمع وتساهم في تحسين وتجميل المشهد الحضري ودفع عجلة التنمية والتطوير، تجسيدًا لأهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، وفي ظل توجيهات ودعم القيادة -حفظها الله-.