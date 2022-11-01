أمانة العاصمة المقدسة تُدشن "لمسة إبداع لتصميم الميادين"

وعقد نائب أمين العاصمة المقدسة المستشار إبراهيم الغامدي، صباح أمس، اجتماعًا بهذا الخصوص، بحضور مدير عام الدراسات والتصاميم المهندس أحمد ضاحي، ومساعد مدير عام الرخص المهندس فيصل الحسيني، ومديرة إدارة الهوية العمرانية المهندسة رابية المطيري، والمهندس موسى الصحبي، وماهر العدني، ومدير إدارة التطوع البلدي نايف الشريف، وأعضاء اللجنة الإشرافية على المبادرة وعدد من المختصين؛ حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة آلية ومراحل تنفيذ المبادرة.