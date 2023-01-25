فرص الأمطار عالية.. تحديثات جديدة تتوقع هطولات بالوسطى والشرقية

يُشير آخر التنبؤات الجوية إلى استمرار تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، اليوم الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي.
ووفق تحديثات جديدة نشرها موقع طقس العرب، توجد فرص عالية للأمطار -بحمد الله- في أجزاءٍ مختلفة من وسط المملكة وشرقها، تشمل منطقتَي القصيم والرياض وعموم المنطقة الشرقية بما فيها الأجزاء الساحلية، ولا يُستبعد أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بالرعد وتساقط البَرَد.
ولا يُستبعد امتداد بعض السُحب الماطرة لأجزاءٍ مُتفرقة من حائل والقصيم والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المُنوّرة، إضافة لاحتمالية تكوُّن بعض السُحب الماطرة على جازان وعسير.
وفي ساعات الليل تبقى الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ من الأمطار في أجزاءٍ مُختلفة من الرياض والقصيم والأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية بما في ذلك الأحساء مع انخفاضٍ على درجات الحرارة في مختلف المناطق.