فرص الأمطار عالية.. تحديثات جديدة تتوقع هطولات بالوسطى والشرقية

ووفق تحديثات جديدة نشرها موقع طقس العرب، توجد فرص عالية للأمطار -بحمد الله- في أجزاءٍ مختلفة من وسط المملكة وشرقها، تشمل منطقتَي القصيم والرياض وعموم المنطقة الشرقية بما فيها الأجزاء الساحلية، ولا يُستبعد أن تكون هذه الأمطار غزيرة أحياناً ومُترافقة بالرعد وتساقط البَرَد.