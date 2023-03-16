مسلسل حوادث "وادي الفرع" عرض مستمر.. السبب الطريق الرئيسي

ومنذ سنوات وأهالي وادي الفرع يشتكون من الطريق عبر وسائل الإعلام وعن خطره الذي يترصد العابرين، لتأتي فاجعة مطلع الأسبوع الحالي والتي راح ضحيتها 5 أشخاص من بينهم أطفال في موقع يشهد العديد من الحوادث ويعد أكبر نقطة سوداء في هذا الطريق، حيث شهد نفس الموقع أكثر من خمس وفيات وعدة إصابات، إضافة إلى المنحنيات التي تشكل أيضاً خطرًا كبيرًا على سالكي تلك الطريق.