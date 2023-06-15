بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اليوم

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الخميس 15 يونيو، وبالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.
يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة أصحابَ العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل، ومراعاة ما نص عليه هذا القرار؛ للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث؛ مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.