بدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس اليوم

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الخميس 15 يونيو، وبالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية؛ بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً.