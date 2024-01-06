أمطار غزيرة وصواعق.. إنذار أحمر من الأرصاد لـ4 مناطق

وفي عسير: تشمل الحالةُ الممتدّة حتى التاسعة مساء كلًّا من: النمص، وبلقرن، وتنومة، فيما تمتدّ الحالة في الباحة للثامنة من مساء اليوم في كل من: الحجرة، والمخواة، وفرعة غامد الزناد، وقلوة، والباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.