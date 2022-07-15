بالفيديو.. وصول طائرة "بايدن" إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة

ويلتقي "بايدن" خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".