"الصحة": تسجيل 223 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 يوليو 2022، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 809672 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 795289 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9251 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 124 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 66 حالة إصابة جديدة، وجدة 44 حالة، والدمام 22 حالة، ومكة المكرمة 9 حالات إصابة جديدة، و10 في المدينة المنورة.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 121 حالة، و87 حالة في جدة، و39 حالة في الدمام، و30 حالة في مكة المكرمة، و24 في المدينة المنورة، و11 في أبها.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 10603 فحوص جديدة.