مشجعون لـ"النصر": رونالدو "أطربنا" وأصبح جزءاً من ثقافتنا.. ويطالبون ببقاء "العقيدي"

وحقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على ضيفه "الشباب" في "ديربي العاصمة"، بنتيجة 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم على أرض ملعب الأول بارك، وصعد الفريق إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، بينما تراجع الشباب إلى المركز 17 ما قبل الأخير برصيد نقطتين من 4 مباريات.