أمطار وسيول.. إنذارات "الأرصاد" الصفراء والحمراء تنبّه الرياض وعسير ومكة وجازان

وفي جازان أصدر المركزُ الإنذارَ البرتقالي على المنطقة، بخصوص توقّع هطول أمطار متوسّطة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على كلٍّ من: "الدرب"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 13:00 وتنتهي في الساعة 21:00.