أمطار وسيول.. إنذارات "الأرصاد" الصفراء والحمراء تنبّه الرياض وعسير ومكة وجازان

أصدر المركزُ الوطني للأرصاد الإنذارَ الأصفر على منطقة الرياض، بخصوص توقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية. وقال المركز: إن الحالة تشمل "الأفلاج والحريق والخرج والدلم والسليل والمزاحمية وحوطة بني تميم ووادي الدواسر"، وتبدأ في الساعة 13:00 وتنتهي في الساعة 22:00.
كما أصدر المركزُ الإنذارَ الأصفر على منطقة الرياض بخصوص توقّع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، على كلٍّ من: "الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 15:00 وتنتهي في الساعة 22:00.
وفي جازان أصدر المركزُ الإنذارَ البرتقالي على المنطقة، بخصوص توقّع هطول أمطار متوسّطة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على كلٍّ من: "الدرب"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 13:00 وتنتهي في الساعة 21:00.
وأصدر المركزُ الإنذارَ الأحمر على منطقة جازان، بخصوص توقّع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول على كلٍّ من "بيش وجازان"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 13:00 وتنتهي في الساعة 21:00.
وفي مكة المكرمة أصدر المركزُ الإنذارَ الأصفر على المنطقة، بخصوص توقّع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، على كلٍّ من "الخرمة والموية وتربة ورنية"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 14:30 وتنتهي في الساعة 22:00.
وإلى عسير أصدر المركزُ الإنذارَ البرتقالي على المنطقة، بخصوص توقّع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على كلٍّ من "البراك والقحمة"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 13:00 وتنتهي في الساعة 21:00.
وأصدر المركزُ الإنذارَ الأصفر على منطقة نجران، بخصوص توقّع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية، على كلٍّ من "خباش وشرورة"، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة 15:00 وتنتهي في الساعة 22:00.