منوهًا بمضامينه.. أمير تبوك: خطاب الملك واضح وشامل وتأكيد لنهج المملكة داخليًا وخارجيًا

وأضاف: إن الخطاب الملكي الكريم اشتمل على معانٍ عميقة ودلالات مهمة وجسّد الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة وعز الوطن والمواطن، وبما يسهم في تنمية الإنسان ويحقق الحياة الكريمة، والمضي على طريق التنمية والتطوير وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم الخطط والبرامج التي تسهم في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وحصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزتين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.