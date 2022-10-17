منوهًا بمضامينه.. أمير تبوك: خطاب الملك واضح وشامل وتأكيد لنهج المملكة داخليًا وخارجيًا

نوّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال أمير منطقة تبوك: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- اتسم بالوضوح والشمولية، وجاء تأكيدًا للنهج القويم للمملكة في سياساتها الداخلية والخارجية، وإيضاح مكانة المملكة العربية السعودية محليًا وإقليميًا ودوليًا وثقلها السياسي وسياستها الحكيمة التي ترتكز على التمسك بالثوابت الوطنية التي أساسها العقيدة الإسلامية السمحاء وإرساء ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل
وأضاف: إن الخطاب الملكي الكريم اشتمل على معانٍ عميقة ودلالات مهمة وجسّد الرؤى الحكيمة والطموح الكبير والنظرة المستقبلية لعلو ورفعة وعز الوطن والمواطن، وبما يسهم في تنمية الإنسان ويحقق الحياة الكريمة، والمضي على طريق التنمية والتطوير وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم الخطط والبرامج التي تسهم في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وحصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزتين وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
وفي ختام تصريحه، دعا أمير تبوك الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.