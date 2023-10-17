عن عمر يناهز 90 عامًا وبعد رحلة عطاء.. الموت يغيّب الإذاعي الكبير عبدالكريم الخطيب

وُلِد "الخطيب" في مدينة ينبع البحر عام 1352هـ الموافق 1933م وتلقى علومه الأولية بها، وقد حصل على دبلوم صحافة من القاهرة، واستمر في تحصيله العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه، وعمل في عدة مناصب حكومية كان أكثرها في مجال الإذاعة و الصحافة.