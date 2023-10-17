عن عمر يناهز 90 عامًا وبعد رحلة عطاء.. الموت يغيّب الإذاعي الكبير عبدالكريم الخطيب

غيّب الموت، أمس الاثنين، الإذاعي والصحافي والأديب والمؤرخ السعودي عبدالكريم الخطيب، عن عمر يناهز الـ90 عامًا.
و"الخطيب" هو مقدم برنامج "الأرض الطيبة" أحد أشهر البرامج الصباحية في المملكة، والذي استمر لمدة 18 عامًا، ونال عنه جائزة أفضل برنامج بالشرق الأوسط من منظمة الأغذية والزراعة العالمية عام 1394هـ الموافق 1974م.
وكُرم الراحل ضمن الرواد المكرمين في معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2006م، وحصل على جائزة ومنحة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة العربية في دورتها الرابعة عام 2021م، وكرّمته إثنينية عبدالمقصود خوجة بجدة عام 2014م.
وُلِد "الخطيب" في مدينة ينبع البحر عام 1352هـ الموافق 1933م وتلقى علومه الأولية بها، وقد حصل على دبلوم صحافة من القاهرة، واستمر في تحصيله العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه، وعمل في عدة مناصب حكومية كان أكثرها في مجال الإذاعة و الصحافة.
وبعد الحصول على المؤهل العلمي، انصرف "الخطيب" إلى العمل الأكاديمي في الجامعات، وبدأ العمل في إذاعة جدة متعاونًا عام 1378هـ، واختير ضمن فريق لتأسيس إذاعة الرياض عام 1386هـ، وقدم برنامج "مجلس أبو حمدان" لمدة ثلاثين عامًا.