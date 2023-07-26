مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يقدم خدمات رعاية متكاملة للنساء عبر عيادة "صحة المرأة الاستشارية"

وأضافت أ. د.العمودي المشرفة على العيادة، أنها تقدم باقة متنوعة من الخدمات الصحية المتكاملة، ومن أبرزها تمكين الفتيات صحياً وتوفير الوقاية من خلال تقديم اللقاحات اللازمة، وإتاحة فحوصات ما قبل الزواج وتوضيح تأثيرها على قرار الزواج والإنجاب ولكن من دون إلزام، إضافة إلى متابعة الحمل وحقوق الحامل والجنين وتقديم الفحوصات الطبية المبكرة لسلامة الجنين من أجل ولادة آمنة، كما توفر العيادة برنامجاً خاصاً بصحة الثدي وسرطانها وتشخيص وعلاج الحالات، والتعامل مع تأثير العلاج على الخصوبة والإنجاب وعلى الحمل، وبرنامج آخر للوقاية والفحوصات المبكرة للثدي ولعنق الرحم في سن النضج.