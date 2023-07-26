مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يقدم خدمات رعاية متكاملة للنساء عبر عيادة "صحة المرأة الاستشارية"

يقدم مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي خدمات صحية نسائية متكاملة "وقائية وعلاجية "، وفق أعلى المعايير، عبر "عيادة صحة المرأة الاستشارية"، التي تعنى بالحفاظ على صحة المرأة وعافيتها ووقايتها من الأمراض.
وقالت أ. د.سامية العمودي أن العيادة تعكس اهتمام المستشفى بالمرأة وصحتها خاصة وأنها تعاني من بعض الأمراض بشكل أشد، وذلك بسبب الظروف البيولوجية وربما الاجتماعيّة والسلوكية المختلفة.
وأضافت أ. د.العمودي المشرفة على العيادة، أنها تقدم باقة متنوعة من الخدمات الصحية المتكاملة، ومن أبرزها تمكين الفتيات صحياً وتوفير الوقاية من خلال تقديم اللقاحات اللازمة، وإتاحة فحوصات ما قبل الزواج وتوضيح تأثيرها على قرار الزواج والإنجاب ولكن من دون إلزام، إضافة إلى متابعة الحمل وحقوق الحامل والجنين وتقديم الفحوصات الطبية المبكرة لسلامة الجنين من أجل ولادة آمنة، كما توفر العيادة برنامجاً خاصاً بصحة الثدي وسرطانها وتشخيص وعلاج الحالات، والتعامل مع تأثير العلاج على الخصوبة والإنجاب وعلى الحمل، وبرنامج آخر للوقاية والفحوصات المبكرة للثدي ولعنق الرحم في سن النضج.
وأوضحت أ. د. العمودي أن العيادة تسعى أيضاً إلى تعزيز حقوق المرأة المعاقة في الصحة الإنجابية ووصولهن إلى المعلومات والرعاية الصحية اللازمة لضمان الحمل الصحي لهن.
من جانبه أكد د. سمير سندي المدير الطبي للمستشفى أن إدارة المستشفى تولي هذه العيادة اهتماماً كبيراً، وقامت بتجهيزها بحيث تقدم خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير، واستقطبت لها أميز الكفاءات الطبية، مشيراً إلى أنها تواكب برنامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تقدم خدمات نسائية شاملة لمراجعاتها من كافة الفئات العمرية وتوليهن اهتماماً ورعاية منقطعة النظير، وذلك بإعداد باقة من أرقى البرامج الصحية النوعية مثل برنامج متابعة الحمل وبرنامج صحة المرأة وكذلك الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ، إضافة إلى تقديم برامج توعوية وغذائية متخصصة للحوامل والمرضعات.