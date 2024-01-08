"حساب المواطن": لا يلزم التحديث إذا لم يطرأ أي تغيير على البيانات

جددت صفحة المستفيدين ببرنامج "حساب المواطن" التأكيد على أنه لا يلزم التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات الخاصة بالمستفيد.
وحول العنوان الوطني، قالت الصفحة في الرد على استفسارات عدد من المستفيدين: بالإمكان اضافة العنوان الوطني المرتبط بالهوية الوطنية".
وكانت رسائل قد تم تداولها من خلال منصة واتساب قد حثت المستفيدين على المسارعة بتحديث بياناتهم حتى لا يتم إيقاف الدعم، مما سبب حالة من الارتباك حول آلية التحديث.
وكان "حساب المواطن" قد أوضح في وقت سابق أنه يجب الإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالمتقدم الرئيس والتابعين له بشكل صحيح في البوابة الإلكترونية، وأنه لابد أن تكون البيانات المفصح عنها متطابقة مع الجهات ذات العلاقة حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
يأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن امتدادًا للتوجيه الكريم السابق، الذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.