القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي؛ أنه تم ضبط "52" آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها "5" مواطنين، و"24" مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و"14" مقيمًا من الجنسية اليمنية، و"9" مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.