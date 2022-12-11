تعاونٌ بين "وزارة الاتصالات" و"هواوي السعودية" في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

وتؤدي الشركات الصغيرة دورًا أساسيًّا في تنمية الاقتصاد السعودي؛ حيث يسهم النظام الإيكولوجي المزدهر للشركات الناشئة في تعزيز الابتكارات وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، وستتعاون هواوي مع الوزارة على تنمية ريادة الأعمال الرقمية في عدد من المجالات وتشمل: المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والألعاب والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، والبلوك تشين، والترويج المشترك لبرنامج هواوي لرواد الأعمال (HUAWEI CLOUD) الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز قدراتها السحابية.