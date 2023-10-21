في لقائه مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بالرياض.. ولي العهد يؤكد ضرورة خفض وتيرة التصعيد في غزة واستعادة مسار السلام

فيما حضر من الجانب الأمريكي عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جاك ريد، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ماين من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة سوزان كولينز، ومن اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ديلاوير من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنثال، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور كوري بوكر، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ألاسكا من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور دانييل سوليفان، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ألاباما من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة كاتي بريت، والسفير الأمريكي لدى السعودية السيد مايكل راتني.