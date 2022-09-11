سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11940 نقطة

وكانت أسهم شركات: لازوردي، وسيرا، والآمار، وساكو، وعناية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: تكافل الراجحي، وزجاج، والمجموعة السعودية، والغاز، وسابك للمغذيات الزراعية، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97 % و4.55%.