"إغاثي" الملك يدشن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم في مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، في محافظة مأرب، مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم، بحضور وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد المعوضي.
ويهدف المشروع إلى تقديم كفالة تعليمية ومعيشية لـ177 يتيمًا، إضافة إلى دعم وتمكين 50 أسرة معيلة للأيتام اقتصاديًّا من خلال تدريبهم على تأسيس مشاريع مدرّة للدخل وتوفير المستلزمات التي تساعدهم ببدء مشاريعهم الخاصة.
يذكر أن مشروع كفالة الأيتام ينفذه المركز في 3 محافظات يمنية هي: عدن، ولحج، ومأرب، مستهدفًا 536 يتيمًا، و166 أسرة معيلة للأيتام.
على جانب آخر وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع؛ وذلك لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
ووقع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والمشرف العام على المؤسسة وسكرتير مجلس الأمناء عبد اللطيف بن عبدالله النقلي.
وتهدف المذكرة لتعزيز جوانب التعاون بين الطرفين فيما يتعلّق بدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية خارج المملكة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما.
وتأتي هذه المذكرة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحثّ على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.