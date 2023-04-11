تحذير من "الأرصاد" بأمطار غزيرة على تبوك.. و"المدني" ينبه للسلامة

قالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن المركز الوطني للأرصاد، أطلق تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة تبوك حتى الساعة 7 مساءً، داعية إلى أخذ الحيطة.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يُتوقع -بمشيئة الله- هطول عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة تبوك، وعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل (المعظم، تيماء)؛ وذلك اليوم من الساعة الواحدة حتى الساعة السابعة مساء.
وتابعت حاثّةً على أخذ الحيطة والحذر: "لسلامتك أثناء هطول الأمطار ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود".