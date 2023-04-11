تحذير من "الأرصاد" بأمطار غزيرة على تبوك.. و"المدني" ينبه للسلامة

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على "تويتر"، أنه "يُتوقع -بمشيئة الله- هطول عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة تبوك، وعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل (المعظم، تيماء)؛ وذلك اليوم من الساعة الواحدة حتى الساعة السابعة مساء.