توقعات بتشكّل الصقيع في المناطق الشمالية وانخفاض واضح في درجات الحرارة الثلاثاء

وفي التفاصيل: يكون الطقس نهار يوم الثلاثاء لطيفًا في مختلف المناطق وباردًا نسبيًّا في المناطق الشمالية، بينما يبقى معتدلًا على سواحل البحر الأحمر، مع ظهور كميات من السحب في بعض المناطق، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق.