"أمانة العاصمة المقدسة" تطرح استطلاعات بشأن خدماتها المقدمة للسكان

طرحت أمانة العاصمة المقدسة عددًا من استطلاعات الرأي في عددٍ من الخدمات المقدمة، وذلك حرصًا منها على مشاركتها الآراء مع كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن هذه الاستطلاعات تأتي انطلاقًا من حرص الأمانة على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين والمستفيدين بشكل مستمر، وذلك من خلال التعرف على آرائهم ومدى رضاهم ودرجة الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات.
وأضاف بأن ذلك يأتي امتدادًا لاستطلاعات الرأي التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقياس مستوى الرضا الفعلي حيال الخدمات، والعمل على تطوير هذه الخدمات بناءً على نتائج الاستطلاعات وبما يتوافق مع حاجة المستفيدين وكذلك الأنظمة واللوائح.
وحققت الوزارة مؤخرًا العديد من الإنجازات التي مكنتها من تطوير خدماتها وإيجاد العديد من التنظيمات التي تلبي احتياج المواطنين وتحقق رغباتهم، عبر العديد من الحلول والبرامج والمبادرات التي أطلقتها
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمانة طرحت حاليًا هذه الاستطلاعات لمعرفة رضا السكان، حول عددٍ من الخدمات المقدمة، مثل: خدمات النظافة العامة، والمشهد الحضري، وجودة الطرق، والمرافق العامة، وخدمات البنية التحتية، والعديد من الخدمات التي تسعى الأمانة إلى تحسينها وتطويرها.