"أمانة العاصمة المقدسة" تطرح استطلاعات بشأن خدماتها المقدمة للسكان

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمانة طرحت حاليًا هذه الاستطلاعات لمعرفة رضا السكان، حول عددٍ من الخدمات المقدمة، مثل: خدمات النظافة العامة، والمشهد الحضري، وجودة الطرق، والمرافق العامة، وخدمات البنية التحتية، والعديد من الخدمات التي تسعى الأمانة إلى تحسينها وتطويرها.