في 11 حياً بالعاصمة ويوفّر فرصاً مميزة.. "السعدون" تطرح مزاد "مساكن الرياض"

وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لتلبيته رغبات العملاء من المستثمرين والمطورين العقارين، مشيرة إلى أن مزاد مساكن الرياض يضم العمائر والفلل والأراضي والمستودعات في 11 حياً بمدينة الرياض، حيث يلبي حاجة السوق العقارية إلى تلك المنتجات.