في 11 حياً بالعاصمة ويوفّر فرصاً مميزة.. "السعدون" تطرح مزاد "مساكن الرياض"

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "مساكن الرياض" الذي يحتوي على عديدٍ من الفرص العقارية المميزة.
وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لتلبيته رغبات العملاء من المستثمرين والمطورين العقارين، مشيرة إلى أن مزاد مساكن الرياض يضم العمائر والفلل والأراضي والمستودعات في 11 حياً بمدينة الرياض، حيث يلبي حاجة السوق العقارية إلى تلك المنتجات.
يُقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ يوم الأربعاء 15 /1/ 1445هـ، بقاعة أضواء ليلتي الواقعة على الدائري الجنوبي 4 عصراً.
يبدأ التسجيل المبكر بتاريخ 5 /1/ 1445هـ، بفروع الشركة بمدينة الرياض.
يُذكر أن "السعدون" تتميّز بمزاداتها المتنوّعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام.
ويمكن الاطلاع على كُتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي:
للاستفسارات:
0555259495
920003852