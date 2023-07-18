ولي العهد والرئيس التركي يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين "صور"

عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جلسة مباحثات رسمية، ولقاءً ثنائياً، تناولا خلاله العلاقات بين المملكة والجمهورية التركية، وسبل تطويرها.
وشهد ولي العهد ورئيس جمهورية تركيا مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، في مقدمتها مُذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتَي البلدين في مجال الطاقة وقّعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبرسلان بيرق دار.
وتضمنت الاتفاقيات الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير والتي وقّعها من الجانب السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومن الجانب التركي يشار قولير وزير الدفاع الوطني، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر وقّعها من الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومن الجانب التركي أحمد براق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.
وجاء في الاتفاقيات أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي وقّعها من الجانب السعودي سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام، ومن الجانب التركي فخر الدين ألتون مدير الاتصالات، إضافة إلى عقدين مع شركة بايكر التركية وقّعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومن الجانب التركي لطفي خلوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بايكر للتكنولوجيا.