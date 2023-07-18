ولي العهد والرئيس التركي يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين "صور"

وجاء في الاتفاقيات أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي وقّعها من الجانب السعودي سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام، ومن الجانب التركي فخر الدين ألتون مدير الاتصالات، إضافة إلى عقدين مع شركة بايكر التركية وقّعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، ومن الجانب التركي لطفي خلوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بايكر للتكنولوجيا.