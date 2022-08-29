من منصة أكبر منتدى شبابي أوروبي.. "العيسى": الحرية تقف عند قوانين الدول وقيمها المجتمعية

وأوضح أن التاريخ الإنساني حوى كثيرًا من الجدليات والفلسفات، لكنه سجل بينها مشتركات أخلاقيةً، وأضاف: "نحن المؤمنين بالخالق جل وعلا، نقول إنها انعكاس لفطرة الإيمان، وغيرنا يصفها بالقيم الإنسانية. ونحن لا نمانع من تسميتها (قيمًا إنسانيةً)، لأننا على يقين بأن هذه القيم الإنسانية لم توجد نفسها بنفسها، بل بفاعل أوجدها: وهو الإيمان الداخلي بالخالق الواحد الأحد. سواء أكان هذا الإيمان معلنًا أو خفيًّا في أعماق النفس البشرية على ما سبقت الإشارة إليه".