نفدت نسخه في أول أيام "معرض الرياض".. كتاب موسوعي يبيّن حقيقة الإخوان المسلمين

لا تزال حركات الإسلام السياسي، تثير الاهتمام والجدل في العالم العربي، رغم إخفاق تجاربهم في ممارسة الحكم عقب الثورات التي شهدتها تونس ومصر واليمن وليبيا، وانعكس هذا الاهتمام جلياً في أولويات عديدٍ من زائري معرض الرياض الدولي للكتاب، فأقبلوا على شراء الكتب، التي تتبع مناهج البحث العلمي، في دراسة ظاهرة الحركات الإسلامية، وظروف نشأتها، وأهدافها الحقيقية.
ومن هذه الكتب، التي حظيت بإقبال زوّار المعرض كتاب "موسوعة حركات الإسلام السياسي – الإخوان المسلمون" لنايف بن محمد العساكر؛ المستشار والباحث في الأحزاب والجماعات الإسلامية، إلا أن ما يلفت الاهتمام بالنسبة لهذا الكتاب، أن جميع نسخه نفدت خلال الأيام الخمسة الأولى من المعرض، من جناح دار مقام للنشر والتوزيع، التي تتولى طباعته، بحسب ما أفاد به لـ"سبق"، مدير جناح دار مقام زمزم صالح.
ويستهل "العساكر"؛ الكتاب بمقدمة يشرح فيها الأسباب، التي دفعته إلى تأليف كتابه الموسوعي، الذي يمثل "الإخوان المسلمون" الحلقة الأولى منه، ومنها اغترار كثيرٍ من المسلمين بالشعارات، التي يرفعها الإخوان المسلمون، كالمناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتضليلهم بعض المؤسسات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية، وتناقضات الإخوان المسلمين ومن بينها دخولهم معترك السياسة، رغم أنهم لا يبيحون الاشتغال بها إلا في ظل الدولة الإسلامية، التي يحكمها "الخليفة المسلم".
يشرح الباحث دوافعه من تأليف الكتاب بالقول: "نظراً لما رأى الناس من تناقضات هذه الجماعة، وخوفاً على المسلمين والإسلام، فقد رأيت أنه يتعين عليّ أن أكتب في هذا كتاباً؛ أبيّن فيه وضع هذه الجماعة"، وفي ثنايا صفحات الكتاب، الذي يتكون من 7 أبواب وخاتمة، يبيّن "العساكر"؛ حقيقة القضايا الأساسية مثار الجدل في وضع حركة الإخوان المسلمين، ومنها، ما إذا كانت فرقة أو جماعة؟ وتقاليد البيعة لدى الجماعة، وطريقة أخذ البيعة للمرشد، ومنهجهم في التربية والتجنيد.
واستعرض "العساكر"؛ في الكتاب الأساليب التي يتبعها الإخوان المسلمون في ممارسة دعوتهم، ومنها السرية، والتلوّن، كما استعرض تاريخ وجودهم في المملكة، وموقفهم من المملكة وعلمائها، وموقف المملكة منهم، وسبل مواجهتهم في كل القطاعات، التي يُوجدون فيها مثل قطاع التعليم.
ويلفت الانتباه اهتمام "العساكر"؛ في معرض إسهامه بتوضيح سبل مواجهة الإخوان المسلمين، تزويد القرّاء بالخبرات الكفيلة بتعرفهم على "الإخواني المتستر".