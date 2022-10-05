نفدت نسخه في أول أيام "معرض الرياض".. كتاب موسوعي يبيّن حقيقة الإخوان المسلمين

يشرح الباحث دوافعه من تأليف الكتاب بالقول: "نظراً لما رأى الناس من تناقضات هذه الجماعة، وخوفاً على المسلمين والإسلام، فقد رأيت أنه يتعين عليّ أن أكتب في هذا كتاباً؛ أبيّن فيه وضع هذه الجماعة"، وفي ثنايا صفحات الكتاب، الذي يتكون من 7 أبواب وخاتمة، يبيّن "العساكر"؛ حقيقة القضايا الأساسية مثار الجدل في وضع حركة الإخوان المسلمين، ومنها، ما إذا كانت فرقة أو جماعة؟ وتقاليد البيعة لدى الجماعة، وطريقة أخذ البيعة للمرشد، ومنهجهم في التربية والتجنيد.

واستعرض "العساكر"؛ في الكتاب الأساليب التي يتبعها الإخوان المسلمون في ممارسة دعوتهم، ومنها السرية، والتلوّن، كما استعرض تاريخ وجودهم في المملكة، وموقفهم من المملكة وعلمائها، وموقف المملكة منهم، وسبل مواجهتهم في كل القطاعات، التي يُوجدون فيها مثل قطاع التعليم.