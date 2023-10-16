"تحكم" تستعرض منظومتها في الذكاء الاصطناعي وحلولها في السلامة العامة والتنقل الذكي بـ"جيتكس 2023"

وفي هذا الإطار، تعرض "تحكم" ابتكاراتها ومنتجاتها وحلولها التي تعتمد على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها في مجالي السلامة العامة والتنقل الذكي، التي منها منظومة العين الحضرية، والمواقف الذكية، و"سيارة حلول تحكم في السلامة العامة"، والواقع المختلط، وعرض منتج طائرة الدرون، بالإضافة إلى منظومة وحلول إدارة الحشود، إلى جانب العديد من الحلول المطورة بواسطة منظومة الذكاء الاصطناعي، ومنها المساعد الشخصي لـ"تحكم"، الذي تم تطويره بواسطة الحاسوب الفائق، الذي يدعم بكفاءة عالية التعامل مع المهام المعقدة ومعالجة البيانات الضخمة بسرعة فائقة.