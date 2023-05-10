بالفيديو.. "عمار تقي" لـ"يا هلا بالعرفج": مَنْ يدخل الإعلام ويعمل بحب وشغف سيجد النجاح
استعرض البرنامج مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج لعامل المعرفة مع المذيع "عمار تقي"، تحدث من خلاله عن علاقته القوية بالمشي، وقال: "إن كل أفكاره تأتي وهو يمشي"، وكشف عن أصل فكرة برنامج "الصندوق الأسود"، كما قال: "إن من يدخل الإعلام ويعمل فيه بحب وشغف سيجد النجاح أمامه"، وصرح بأنه يطلب من والدته الدعاء له قبل كل مقابلة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "مسيرة السياسة الخارجية في السعودية" للسفير "محمد طرابلسي"، تحدَّث من خلاله عن الكتاب، وذكر أن الكتاب عبارة عن قسمَيْن، القسم الأول نظري، والقسم الثاني عملي. والكتاب يُعرّف الدبلوماسية، ومواصفات الرجل الدبلوماسي، وكيف يتم تعيين السفير.. وعرض مقطعًا مرئيًّا للسفير "محمد طرابلسي" وهو يتحدث عن كتابه.
وفي فقرة البرواز استعرض البرنامج صورة بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين التفاؤل والحذر.. هل يستولي على وظائف البشر حقًّا؟"، وذكر من خلال الفقرة أن العالَم سيُؤرَّخ بما قبل الذكاء الاصطناعي وما بعده.
وفي سياق فقرة سيرة وتر روى الموسيقار "عبدالرحمن الشومر" قصة أغنية "مسلم عربي سعودي"، التي لحنها للفنان خالد عبدالرحمن.