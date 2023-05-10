بالفيديو.. "عمار تقي" لـ"يا هلا بالعرفج": مَنْ يدخل الإعلام ويعمل بحب وشغف سيجد النجاح

استعرض البرنامج مقطع فيديو في فقرة المشي مع العرفج لعامل المعرفة مع المذيع "عمار تقي"، تحدث من خلاله عن علاقته القوية بالمشي، وقال: "إن كل أفكاره تأتي وهو يمشي"، وكشف عن أصل فكرة برنامج "الصندوق الأسود"، كما قال: "إن من يدخل الإعلام ويعمل فيه بحب وشغف سيجد النجاح أمامه"، وصرح بأنه يطلب من والدته الدعاء له قبل كل مقابلة.