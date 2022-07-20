"الحصيني" عن أجواء الأربعاء: حارة جداً نهاراً ومعتدلة فجراً

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن هناك توقعات بأمطارٍ من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من نجران وعسير وجنوب منطقتَي الشرقية والرياض، وغزيرة على مرتفعات جازان، تصاحبها رياحٌ مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من البلاد.