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"الحصيني" عن أجواء الأربعاء: حارة جداً نهاراً ومعتدلة فجراً
أمطار خفيفة على نجران وعسير تصحبها رياح مغبرة شبه قوية
توقّع خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن الأجواء اليوم الأربعاء تكون من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج نهاراً معتدلة فجراً.
وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن هناك توقعات بأمطارٍ من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من نجران وعسير وجنوب منطقتَي الشرقية والرياض، وغزيرة على مرتفعات جازان، تصاحبها رياحٌ مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من البلاد.