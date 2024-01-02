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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 74

"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 74

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 74 (شهر يناير 2024).

وذكر البرنامج، قائلاً للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

وكان قد وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

حساب المواطن

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