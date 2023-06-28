"عناية".. إحدى مبادرات "الحج" لخدمة ضيوف الرحمن بلغاتهم الأم

وتقدم المراكز المنتشرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، بالإضافة إلى المشاعر المقدسة، (64) خدمة لقطاع الأعمال وللأفراد، ومن أبرز تلك الخدمات: الإرشاد والتوجيه، الإجابة عن كافة الاستفسارات، تلقي الشكاوي والبلاغات، تلقي بلاغات المفقودات والمفقودين، التفويج، بطاقة الحاج، نسك، توكلنا، خدمات إثرائية.