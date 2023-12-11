"العنزي": جمعية القلب أجرت 1200 عملية لمواطنين ومقيمين تجاوزت قيمتها 56 مليون ريال

أوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية مرضى القلب الدكتور حسين العنزي، أن أبواب الجمعية مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء لمن ليس لديه المقدرة المالية على العلاج؛ من خلال الموقع الإلكتروني؛ لافتًا إلى أنه تم إجراء 1200 عملية العام الماضي بتكلفة تجاوزت 56 مليون ريال.
وأضاف "العنزي" أنه لا يتم التعامل مع المستفيد مباشرة حفاظًا على كرامته.
ودعا خلال استضافته اليوم في برنامج "صباح السعودية"، جميع من يرغب في دعم الجمعية في مجالات التطوع، إلى تقديم الدعم العيني والمالي عن طريق القنوات المعتمدة.
وكشف "العنزي" عن أن أسعار عمليات القلب تتراوح من 10 آلاف إلى 200 ألف ريال؛ مشيرًا إلى أن الجمعية خلال السنة الماضية تَقَدم لها أكثر من 200 مستفيد وأجرت خلالها 1200 عملية تجاوزت قيمتها 56 مليون ريال.
ولفت إلى أن الجمعية لها 3 مسارات: (العلاجي والتوعوي والوقائي)؛ مضيفًا أن لديها 3 عيادات مجانية في الرياض تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين على حد سواء.