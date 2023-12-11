"العنزي": جمعية القلب أجرت 1200 عملية لمواطنين ومقيمين تجاوزت قيمتها 56 مليون ريال

وكشف "العنزي" عن أن أسعار عمليات القلب تتراوح من 10 آلاف إلى 200 ألف ريال؛ مشيرًا إلى أن الجمعية خلال السنة الماضية تَقَدم لها أكثر من 200 مستفيد وأجرت خلالها 1200 عملية تجاوزت قيمتها 56 مليون ريال.