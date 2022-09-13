"منشآت" و"الملكية الفكرية" يعقدان لقاء لحماية العلامات التجارية

يذكر أن المجلس عقد عددًا من اللقاءات خلال الفترة الماضية، متطرقًا لعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالملكية الفكرية وقطاعات مثل قطاع الأدوية، والنشر، والإنتاج والبث المرئي والعلامات التجارية، والأندية الرياضية، والبرمجيات وتقنية المعلومات، وقطاع الزيوت والتشحيم ومجال قطع غيار المركبات.