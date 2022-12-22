أزياء التراث السعودي تُعرّف زوار مهرجان الإبل بلباس الأجداد

وتشكّل الأزياء التراثية السعودية منظورًا ثقافيًا كبيرًا، فهي كانت وما زالت لها بصمة واضحة في المجتمع السعودي سواء في الماضي أو الحاضر، فالأزياء السعودية التراثية تلهم بألوانها ونقوشها وتصاميمها الكثير من المجتمعات، ويميزها أنها تحظى بموروث ثقافي قديم ومتعدد، حيث إن كل منطقة في المملكة لها موروثها الخاص بها .