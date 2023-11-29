"آل إبراهيم": فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 هو تتويج جديد لرؤية 2030 وترسيخ لمكانة المملكة

وختم "آل إبراهيم": "نحن فخورون بهذا الإنجاز الوطني الذي من شأنه مواصلة إبراز الصورة الحضارية للمملكة، وتأكيد قدرتها على احتضان وتنظيم أكبر الفعاليات العالمية وأكثرها شهرة واستقطابًا للجمهور من القارات الخمس، ناهيك عن دور إكسبو في دفع العجلة الاقتصادية واستقطاب كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية، في موازاة مواصلة المملكة لسياسة الاستثمار في اقتصاديات المعرفة وفعاليات الترفيه والسياحة وصناعة المحتوى والطاقة والمشاريع المستدامة، وغيرها من دعائم الاقتصاد المتنوّع وروافده".